Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


BaigeNews.kz / Мухтар Холдорбеков Сегодня, 08:32
157
Фото: BaigeNews.kz / Мухтар Холдорбеков

664 казахстанца заразились коронавирусом за сутки - МВК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 августа в Казахстане рассказали в МВК, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев, из них за сутки коронавирус выявили:

  • в Нур-Султане – 110,
  • в Алматы – 42,
  • в Шымкенте – 3,
  • в Акмолинской области – 79,
  • в Актюбинской области – 28,
  • в Алматинской области – 8,
  • в Жетысуской области – 11,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 18,
  • в Абайской области – 6,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 67,
  • в Карагандинской области – 97,
  • в Улытауской области – 0,
  • в Костанайской области – 72,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 47,
  • в СКО – 32,
  • в Туркестанской области – 4.

"Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 734 человека", - говорится в сообщении МВК по нераспространению Covid-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Нур-Султан #МВК
Сегодня, 08:32
157
Журналист

Рекомендуем

Наверх