664 казахстанца заразились коронавирусом за сутки - МВК

Фото: BaigeNews.kz / Мухтар Холдорбеков

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 августа в Казахстане рассказали в МВК, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев, из них за сутки коронавирус выявили:

в Нур-Султане – 110,

в Алматы – 42,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 8,

в Жетысуской области – 11,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 18,

в Абайской области – 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 97,

в Улытауской области – 0,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 4.