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664 казахстанца заразились коронавирусом за сутки - МВК
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 августа в Казахстане рассказали в МВК, передаёт BaigeNews.kz.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев, из них за сутки коронавирус выявили:
- в Нур-Султане – 110,
- в Алматы – 42,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 79,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 8,
- в Жетысуской области – 11,
- в Атырауской области – 13,
- в ВКО – 18,
- в Абайской области – 6,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 67,
- в Карагандинской области – 97,
- в Улытауской области – 0,
- в Костанайской области – 72,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 47,
- в СКО – 32,
- в Туркестанской области – 4.
"Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 734 человека", - говорится в сообщении МВК по нераспространению Covid-19.
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