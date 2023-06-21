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instagram.com/b2band Вчера, 22:41
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Вчера, 22:41
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Фото: instagram.com/b2band

Музыканты "Би-2" поблагодарили акимов Семея и области Абай

Группа "Би-2" начала концерт в Семее с напоминания о том, что выступление проходит в благотворительных целях. Музыканты выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в области Абай и пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.

Они также поблагодарили акимов города и региона за то, что им дали возможность выйти на сцену. 

До вчерашнего для проведение концерта оставалось под вопросом. Власти региона заявили, что выступление отменили по просьбе общественности, хотя артисты уже прибыли в Семей. После решение в акимате изменили.

 

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Вчера, 22:41
346
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