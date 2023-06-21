Музыканты "Би-2" поблагодарили акимов Семея и области Абай

Фото: instagram.com/b2band

Группа "Би-2" начала концерт в Семее с напоминания о том, что выступление проходит в благотворительных целях. Музыканты выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в области Абай и пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.

Они также поблагодарили акимов города и региона за то, что им дали возможность выйти на сцену.

Би-2 на концерте в Семее поблагодарил акима области и напомнил, что все деньги с концерта пойдут на благотворительность pic.twitter.com/5rGGutygdM — Казахский чуваш (@kazchuvash) June 21, 2023

До вчерашнего для проведение концерта оставалось под вопросом. Власти региона заявили, что выступление отменили по просьбе общественности, хотя артисты уже прибыли в Семей. После решение в акимате изменили.

