Концерт "Би-2" в Семее состоится - организаторы

Фото: instagram.com/b2band

Организаторы выступления российской группы "Би-2" в Семее заявили, что не будут отменять концерт, передаёт BaigeNews.kz.

В комментариях под постом о том, что группа направит средства, вырученные за концерт в Семее, пострадавшим от лесного пожара в области Абай, представители Vi Project, организовавшей приезд звёзд, пишут, что несмотря на заявление акимата, концерт, запланированный на 21 июня, состоится.



Музыканты уже прилетели в Семей, о чем сообщили в своём Instagram.

Ранее в акимате города заявили, что концерт отменили по просьбам жителей.