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Сегодня, 16:25
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273Фото: instagram.com/b2band
Концерт "Би-2" в Семее состоится - организаторы
Организаторы выступления российской группы "Би-2" в Семее заявили, что не будут отменять концерт, передаёт BaigeNews.kz.
В комментариях под постом о том, что группа направит средства, вырученные за концерт в Семее, пострадавшим от лесного пожара в области Абай, представители Vi Project, организовавшей приезд звёзд, пишут, что несмотря на заявление акимата, концерт, запланированный на 21 июня, состоится.
Музыканты уже прилетели в Семей, о чем сообщили в своём Instagram.
Ранее в акимате города заявили, что концерт отменили по просьбам жителей.
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