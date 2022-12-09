Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт

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Вопросы прав, возможностей и профессионального развития женщин в Казахстане и других странах Центральной Азии обсудили на региональной конференции "Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии", сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Участие в конференции приняли представители государственных органов стран Центральной Азии, члены руководящих органов Коалиций WAGE из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, женщины-предприниматели из Туркменистана, представители и эксперты аналитических центров, бизнес-сообщества, международных организаций и другие. Участники конференции также поделились опытом создания коалиций и собственными достижениями в продвижении женского предпринимательства.

По словам заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин, семейной и демографической политике при Президенте РК Елены Тарасенко 52% населения Казахстана составляют женщины. По итогам 2021 года, процент предприятий, который возглавляют женщины, составил 42,2%. А по данным Бюро Национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана свыше половины индивидуальных предпринимателей (52,6%) в стране составляют женщины.

"Безусловно мы понимаем, что сегодня есть много различных барьеров. Один из них – это разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами. В Казахстане по итогам 2017 года по 2022 год мы констатируем снижение и сокращение разрывов в заработной плате между мужчинами и женщинами. По итогам 2022 года этот разрыв составляет 23%. В 2021 году в Казахстане был отменен список всех запрещенных профессий для женщин", - сказала Елена Тарасенко.

За выполнение одной и той же работы разница между оплатой мужского и женского труда может достигать от 30 до 50% в странах ЦА.

Как отметила спикер, для развития гендерного равенства и повышения экономических возможностей женщин в Казахстане были приняты и разработаны соответствующие правовые и политические базы. Так, еще в 1998 году была создана национальная комиссия по делам женщин семейно-демографической политики при президенте РК. До 2016 года была принята стратегия гендерного равенства. Стратегия закрепила важнейшие индикаторы по экономическому и политическому продвижению женщин в стране. До 2030 года в Казахстане разработана концепция семейной и гендерной политики. В рамках реализации концепции подписано трехстороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве по развитию женского предпринимательства между Министерством национальной экономики и национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики и НПП "Атамекен". Данное соглашение предусматривает консолидацию усилий сторон в создании центров по развитию женского предпринимательства. Центры, которые оказывают консультативную поддержку женщинам-предпринимателям, ориентируют в поиске занятости и открыты во всех областных центрах Казахстана.

"Мне также хотелось бы отметить, что те консультации, которые сегодня получили более 300 женщин предпринимательниц, они конечно же помогут найти свое место и развить свое дело. Данный проект проводится согласно философии “Одно село и один продукт в Казахстане”. Мы уже можем констатировать и говорить о том, что более 3 000 женщин получили данные услуги. Национальная комиссия также проводит огромную работу по политическому продвижению женщин. За период 2021 года мы констатируем увеличение представленности женщин в представительных органах власти. Мы говорим о 27% женщин в Мажилисе парламента РК. И сегодня на областных и районных уровнях у нас также достигнута 30% представленность женщин в депутатских корпусах. Но нам еще есть над чем работать. Много задач по продвижению женщин на уровне принятия решений. Сегодняшняя повестка дня говорит нам о том, что нужно предпринимать немало усилий для того чтобы занятость женщин была более высокой", - сказала эксперт.

Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по экономическим реформам и региональному развитию Алия Сапарова отметила, что благодаря международному консорциуму реализуется программа "Повестка женского предпринимательства" в странах ЦА. Поддержка и развитие прав женщин Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и состоявшихся женщин из данного региона - своевременный и актуальный вопрос на повестке дня.

"Поделиться опытом между нашими странами в части устранения основных барьеров для женщин предпринимателей, рекомендациями по развитию женского предпринимательства, расширению экономических прав и возможностей женщин – что может быть важнее для восточной женщины, где приоритет всегда определялся вокруг семейного очага. Что, считаю, является дискриминацией прав женщин на собственное развитие, в сфере предпринимательства. Будучи депутатом Мажилиса Парламента РК мне несомненно приходится сталкиваться с вопросами предпринимательства на уровне рассмотрения законопроекта, где к сожалению, нет четкого разделения по гендерному признаку. Но вопросы регулирования, контроля и надзора в сфере предпринимательства стоят на особом контроле у депутатов Мажилиса РК", - поделилась Алия Сапарова.

По словам генерального консула США, в Алматы Кэролайн Сэвидж правительство США решительно настроено продолжать содействие в развитии женского предпринимательства в Центральной Азии. Она отметила, что это является ключевым правилом роста и экономического процветания стран. Правительство США также считает гендерное равенство и развитие экономических возможностей женщин главными мировым приоритетом. Такой подход - один из способов вывести детей из бедности, заниматься проблемой изменения климата и решать наиболее сложные глобальные вопросы.

"В ЦА наше агентство по международному развитию, внешняя коммерческая служба, отделы по экономическим вопросам и связью с общественностью реализуют программу по поддержке и реализации экономического потенциала женщин. Эта работа включает в себя поддержку женщин в сфере STEM. С 2013 года мы дали возможность 16 тысячам женщин в ЦА, в том числе сотням женщинам в Казахстане начать масштабировать свой бизнес через получения навыков владения английским языком, ведения бизнеса и маркетинга. Дипломатические партнеры, такие, как США, могут помочь принести изменения, которые вы хотите видеть. Мы хотим услышать ваши рекомендации и надеемся на расширение присутствия женщин в экономике страны", - сказала генеральный консул США.

Председатель Коалиции WAGE по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане Меруерт Казбекова рассказа о работе, проделанной коалицией за год существования. Сегодня она объединяет 30 бизнес-ассоциаций, среди которых организации гражданского общества и ассоциации женщин-предпринимательниц и другие.

Для лучшего развития женского предпринимательства Меруерт Казбекова дала следующие рекомендации, выделенные коалицией:

- Разработать и внести определение женского предпринимательства на законодательном уровне;

"У нас в стране много государственных программ, но нет юридического понятия женского предпринимательства. Из-за этого сложно определить, кому помогать. Это основное предложение", - сказала спикер.

- Повысить осведомленность государственной программы поддержки МСБ, в том числе женщин-предпринимателей;

"В Казахстане разработано много программ господдержки МСБ, но осведомленность на недостаточном уровне. Мы это уже исследовали и предложили создать портал по принципу одного окна для предпринимателей в целом, и отдельно для женщин. Также расширить перечень услуг онлайн для женщин-предпринимательниц", - добавила она.

- Дополнить четкими механизмами и правилами закон о социальном предпринимательстве В Казахстане;

"Много вопросов к тому, как применять этот закон эффективно. Наша Коалиция работает над этим вопросом", - сказала спикер.

М. Казбекова добавила, что за время работы Коалиций WAGE в регионе разработаны рекомендации по внесению поправок в законодательства стран Центральной Азии, регулирующие ответственность за сексуальное домогательство на рабочем месте, а также справочное пособие по противодействию сексуальному домогательству; предоставлению облегченного доступа к кредитованию бизнеса; усилению информированности госорганов и граждан о возможностях социального предпринимательства.