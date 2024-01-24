Мужчину, зарезавшего знакомого, осудили в Экибастузе

Экибастузца приговорили к 13 годам лишения свободы за то, что зарезал собутыльника из Баянаульского района, приехавшего на заработки в город, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Уголовное дело по обвинению жителя Экибастуза в убийстве рассмотрели в городском суде.

Согласно материалам дела, труп мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен 25 июля 2023 года рано утром во дворе дома по улице Кунаева в Экибастузе. Обнаруживший тело вызвал скорую помощь и полицию.

Прибывшие на место стражи порядка установили, как прошёл последний день погибшего: его связи, телефонные разговоры, и место, где он провел застолье со своими знакомыми, распивая спиртные напитки.

Полицейские выяснили, что в роковую ночь двое мужчин застольничали в компании женщин. Последние под утро уехали, а мужчины вышли во двор дома и продолжили свой разговор. В какой-то момент один из них нанес второму ножевые ранения, и тот скончался на месте.