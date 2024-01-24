Мужчину, зарезавшего знакомого, осудили в Экибастузе
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Экибастузца приговорили к 13 годам лишения свободы за то, что зарезал собутыльника из Баянаульского района, приехавшего на заработки в город, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Уголовное дело по обвинению жителя Экибастуза в убийстве рассмотрели в городском суде.
Согласно материалам дела, труп мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен 25 июля 2023 года рано утром во дворе дома по улице Кунаева в Экибастузе. Обнаруживший тело вызвал скорую помощь и полицию.
Прибывшие на место стражи порядка установили, как прошёл последний день погибшего: его связи, телефонные разговоры, и место, где он провел застолье со своими знакомыми, распивая спиртные напитки.
Полицейские выяснили, что в роковую ночь двое мужчин застольничали в компании женщин. Последние под утро уехали, а мужчины вышли во двор дома и продолжили свой разговор. В какой-то момент один из них нанес второму ножевые ранения, и тот скончался на месте.
"Осужденный мужчина вызвал такси и уехал в Астану, где и был задержан оперативниками Экибастуза. Следствием вина его была полностью доказана и судом оглашен приговор. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил наказание по убийству – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы особого режима", – рассказал заместитель начальника УП города Экибастуза Валентин Бримжанов.