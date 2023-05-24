Мужчину задержали после слежки за детьми в Астане

Фото: кадр из видео

В столице после массовых жалоб пользователей социальных сетей задержали мужчину, который следил за детьми, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько дней астанчане обсуждали видео, в котором подозрительный мужчина заходит в лифт вместе с детьми в одном из жилых домов столицы. Он подсматривал за детьми, пока они заходили в квартиру, а после подошёл к двери и начал подслушивать.

Пользователей соцсетей поступок мужчины сильно смутил и они начали массово отмечать органы внутренних дел в комментариях к видео. Спустя неделю мужчину задержали добровольцы в присутствии полиции.

"21 мая текущего года на канал "102" поступило сообщение о том, что во дворе ходит подозрительный мужчина. По данному факту в управление полиции района Байконыр доставлен 32-летний мужчина. В отношении него осуществляется сбор проверочных материалов, по результатам будет дана правовая оценка. Кроме того, по результатам проведённого медицинского освидетельствования он будет помещён в реабилитационный центр", — сообщили в департаменте внутренних дел Астаны.

Ранее жители Алматы начали жаловаться в интернете на мужчину, который в автобусе занимается самоудовлетворением.