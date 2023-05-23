Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы

Фото: Страница фонда "Немолчи" в Instagram

Жительница Алматы пожаловалась в интернете на мужчину, который прямо в автобусе занялся самоудовлетворением. Она сняла его на видео, чтобы полиция смогла найти любителя публичных ласк, передаёт BaigeNews.kz.

"Посмотрите что он делает. Садится прям рядом с девушкой специально! Почему его не ищут?", - возмутилась в соцсетях женщина.

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В Департаменте полиции Алматы отреагировали на заявление.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности фигуранта и его задержание. Действиям правонарушителя будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ДП города.

В комментариях к видео алматинки написали, что это не единичный случай, когда именно этого мужчину поймали за мастурбацией в автобусе.