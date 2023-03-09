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Мужчину забили до смерти арматурой в Шымкенте
Родные погибшего просят наказать всех виновных по закону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Об этом корреспонденту OTYRAR рассказали родные погибшего, которые просят наказать всех виновных по закону.
Кровавое убийство произошло 26 января. В ту ночь здесь находились трое родственников. По словам брата погибшего, который получил черепно-мозговую травму и многочисленные раны, и только чудом остался жив, 8 вооруженных людей в масках выбили окно, проникли в дом и напали на них. Их главной целью был 33-летний Бахрам Джанжигитов. По словам свидетеля, его буквально забили до смерти. От полученных травм мужчина скончался на месте.
"Они отсюда зашли, мы там спали, они сразу бить начали спящего человека, проснулись от ударов. Затащили брата, его жестоко избили, голову, ногу, стреляли даже, где-то 15 минут все это происходило и они ушли. Трое били, потом менялись, и опять били, в маске они были все, перчатки, арматура, гвоздодеры, бита, пистолеты, длинные пистолеты",— говорит брат погибшего Оралхан Тасболат.
Первым о случившемся узнал отец мужчины. Говорит, когда он приехал на место происшествия, ужаснулся. На теле его сына не было живого места. Перед смертью он успел сказать ему имя человека, которого узнал в нападавшем. Данные передали полицейским. Те, по словам родственников, задержали только троих. Остальные подались в бега. Родные погибшего задаются вопросом, почему остальных причастных к гибели их сына до сих пор не задержали.
"Нету целого места, его били арматурой, гвоздодером, битой. Куски мяса, фаланга пальца, зубы, все это валялось. Почему не задержана остальная группа лиц, организаторы задержаны с них можно все это выбить. Это было организовано, спланировано, по статье сговор, группа лиц, убийство с особой жестокостью. Но не расследуется, уже месяц прошел. Тем более задержан сам организатор, он все знает. Нам ничего не говорят, сказали, мол, вы пожаловались. Да потому что мы видим что происходит, все на месте стоит", — жалуется отец погибшего Рустам Джанжигитов.
В Департаменте полиции от комментариев воздержались.
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