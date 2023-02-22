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polisia.kz Сегодня, 09:40
66
Сегодня, 09:40
66
Фото: polisia.kz

Мужчину убил родственник в Костанайской области

40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 февраля в районную больницу около 5 утра поступил 40-летний мужчина с травмой головы, который скончался в реанимационном отделении. 

Как выяснилось, потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина попал в больницу.  

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 "Убийство".

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#убийство #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:40
66
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