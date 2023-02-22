Фото: polisia.kz

40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 февраля в районную больницу около 5 утра поступил 40-летний мужчина с травмой головы, который скончался в реанимационном отделении.

Как выяснилось, потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина попал в больницу.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 "Убийство".