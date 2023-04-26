Мужчина взял в заложники сожительницу и двухлетнюю дочь в Караганде

Фото: polisia.kz

В Караганде бойцы спецподразделения “Арлан” обезвредили мужчину, взявшего в заложники сожительницу и двухлетнюю дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл около 12:00. В Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Факт подтвердился.

"24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживал в квартире 21-летнюю сожительницу и двухлетнюю дочь. При этом он требования не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более трёх часов. На уговоры он не реагировал. Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры", – сообщил замначальника ДП области Абиль Абильдин.

Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения “Арлан” проникли в квартиру и задержали подозреваемого.

Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Потерпевшие – женщина и ребёнок – не пострадали, их отправили в кризисный центр, где им окажут психологическую помощь.

По факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 126 УК РК - “Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья”.