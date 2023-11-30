Мужчина, выкрав лошадь у односельчанина, активно помогал в её поисках

Мужчина украл лошадь у соседа в области Жетысу. При этом он "помогал" полицейским искать пропажу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Кербулакском районе. К полицейским обратился житель села Когалы с заявлением о краже лошади, которую он оценил в 700 тысяч тенге.

Стражам порядка удалось отыскать лошадь и задержать причастного к её исчезновению 41-летнего односельчанина потерпевшего. Мужчина ранее не был замечен в правонарушениях и считался добропорядочным животноводом.

"Подозреваемый принимал активное участие в поисках пропавшей лошади, то есть делал вид, что хочет помочь. А тем временем она находилась в его же конюшне. Сейчас по факту скотокрадства начато досудебное расследование. Задержанный помещён в ИВС", – сообщили в полиции Кербулакского района.

Ранее сообщалось о том, что породистого скакуна украли и пустили на согым в Карагандинской области.