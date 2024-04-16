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Мужчина выкинул щенка из окна в Усть-Каменогорске

Сегодня, 13:06
АВТОР
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gazeta.ru Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
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Фото: gazeta.ru

По данным полицейских, этот поступок совершил 36-летний горожанин, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации зоозащитников, мужчина выбросил щенка по кличке Чапи из окна пятого этажа после ссоры с гражданской супругой. К счастью, собаку удалось спасти. Владелица животного, а также волонтёр, общественный инспектор в области ответственного обращения с животными Елена Муканова написали заявление в полицию.

"За жестокое обращение с животным в отношении 36-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

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