Мужчина выкинул щенка из окна в Усть-Каменогорске

По данным полицейских, этот поступок совершил 36-летний горожанин, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации зоозащитников, мужчина выбросил щенка по кличке Чапи из окна пятого этажа после ссоры с гражданской супругой. К счастью, собаку удалось спасти. Владелица животного, а также волонтёр, общественный инспектор в области ответственного обращения с животными Елена Муканова написали заявление в полицию.