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Мужчина-воспитатель работает в Кентауском детсаду
Мужчина-воспитатель работает в Кентауском детском саду в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Куралбек Исабек шесть лет назад проходил молодёжную практику в этом детском саду. Именно тогда понял, что работа с детьми – его призвание. Он не согласен с общепринятым мнением, что воспитателями должны быть женщины. Говорит, что современным детям не хватаем мужского подхода в воспитании.
"Очень важно уже на этом этапе формировать в малышах характер, развивать лучшие качества и раскрывать таланты. Да и мне работа по душе. Я когда в группу захожу и вижу сияющие лица детей – всё забываю. Все трудности и невзгоды отступают", - говорит Куралбек Исабек.
Он - единственный в регионе мужчина-воспитатель. А недавно в областном конкурсе воспитателей завоевал второе место.
"В народе говорят, только хороший человек может быть хорошим учителем. Это как раз про Куралбека. Для него воспитатель – это не профессия, а образ жизни. Он отдаёт детям всего себя без остатка. К каждому ребёнку находит подход. А ещё он отличный организатор. Коллеги его очень ценят", - говорит заведующая детским садом Айкерим Калдыбаева.
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