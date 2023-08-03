Мужчина убил мать в Уральске

39-летний мужчина, состоящий на учёте в психоневрологическом учреждении, убил мать в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Трагедия произошла 3 августа около 12:56. В дежурную часть ДП ЗКО поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и лежит женщина.

Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1984 года рождения.

Мужчина является сыном убитой. Предположительно конфликт между ним и матерью произошёл на бытовой почве.

Подозреваемый помещён в ИВС. Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК.