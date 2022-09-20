Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции

Фото: polisia.kz

Мужчина, вымогавший у жителя ВКО 500 тысяч тенге, разбрасывал деньги, убегая от полиции во время задержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, мужчина, воспользовавшись своим физическим превосходством, вымогал 500 тысяч тенге у 20-летнего жителя села Берёзовка. Подозреваемого задержали в ходе операции, к которой привлекли сотрудников спецподразделения.

"После передачи полмиллиона тенге задержали подозреваемого, который при виде стражей правопорядка стал скрываться, по пути избавляясь от вещественных доказательств. Злоумышленник дал признательные показания, у него были изъяты денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", — говорится в сообщении полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по статье 194 части 1 УК РК ("Вымогательство"), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет, отметили в полиции.