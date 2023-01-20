Мужчина провалился в колодец в Акмолинской области

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Столичные спасатели вытащили из колодца упавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 15:08.

"Спасатели выехали на поступивший вызов о том, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец. Незамедлительно спасатели спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью верёвки совместными усилиями вытащили 36-летнего пострадавшего из-под земли", - сообщили подробности операции в МЧС.