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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 19:04
32
Сегодня, 19:04
32
Фото: pixabay.com

Мужчина провалился в колодец в Акмолинской области

Столичные спасатели вытащили из колодца упавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 15:08.

"Спасатели выехали на поступивший вызов о том, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец. Незамедлительно спасатели спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью верёвки совместными усилиями вытащили 36-летнего пострадавшего из-под земли", - сообщили подробности операции в МЧС.

 

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#происшествия #колодцы #Акмолинская область #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:04
32
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