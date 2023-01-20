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Сегодня, 19:04
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32Фото: pixabay.com
Мужчина провалился в колодец в Акмолинской области
Столичные спасатели вытащили из колодца упавшего мужчину, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 15:08.
"Спасатели выехали на поступивший вызов о том, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец. Незамедлительно спасатели спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью верёвки совместными усилиями вытащили 36-летнего пострадавшего из-под земли", - сообщили подробности операции в МЧС.
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