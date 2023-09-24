  • 24 Сентября, 16:31
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Мужчина облил бензином и поджёг свою экс-возлюбленную

Сегодня, 06:33
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:33
Сегодня, 06:33
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Фото: BaigeNews.kz

23 сентября мужчина в подмосковном Серпухове облил свою бывшую девушку бензином и поджёг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

"В ходе ссоры мужчина 1974 года рождения облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджёг её", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Женщину госпитализировали. По данным источника РЕН ТВ, пострадавшая получила ожоги второй степени. Подозреваемого разыскивают, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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