Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области
Сегодня, 03:02
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Сегодня, 03:02Сегодня, 03:02
132Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу.
Один из мальчиков получил ожог более 95 процентов и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", — отметили в ведомстве.
Второй подросток получил ожоги 14 процентов тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.
По данным СМИ, личность подозреваемого установлена.
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