Мужчина и двое детей пострадали при взрыве газового баллона в Астане

Неправильная эксплуатация газового баллона привела к взрыву в частном доме по улице Сарын района в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на персс-службу МЧС Казахстана.

Пожарные ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов 5 августа в 16:15. Прибыв на место происшествия, они увидели, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на первом этаже двухэтажного частного дома. Последующего горения и разрушения в результате взрыва не было.

"Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина 1995 года рождения и двое детей 2016 и 2021 года рождения доставлены и госпитализированы в больницу. При осмотре установлено, что баллон был подсоединен к газовой плите с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине, из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси", — указывается в сообщении на сайте МЧС РК.

В ведомстве напомнили, что для избежания ЧС необходимо заправлять газовые баллоны только на лицензированных станциях обслуживания и соблюдать следующие правила безопасности: