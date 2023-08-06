Мужчина и двое детей пострадали при взрыве газового баллона в Астане
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Неправильная эксплуатация газового баллона привела к взрыву в частном доме по улице Сарын района в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на персс-службу МЧС Казахстана.
Пожарные ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов 5 августа в 16:15. Прибыв на место происшествия, они увидели, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на первом этаже двухэтажного частного дома. Последующего горения и разрушения в результате взрыва не было.
"Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина 1995 года рождения и двое детей 2016 и 2021 года рождения доставлены и госпитализированы в больницу. При осмотре установлено, что баллон был подсоединен к газовой плите с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине, из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси", — указывается в сообщении на сайте МЧС РК.
В ведомстве напомнили, что для избежания ЧС необходимо заправлять газовые баллоны только на лицензированных станциях обслуживания и соблюдать следующие правила безопасности:
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты;
- после замены проверьте герметичность соединений с помощью нанесения мыльного раствора;
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- не забудьте закрытвать кран баллона после окончания работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
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