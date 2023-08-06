  • 6 Августа, 02:36
  • BAIGENEWS

Мужчина и двое детей пострадали при взрыве газового баллона в Астане

Сегодня, 01:08
АВТОР
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instagram.com/kaztransgaz_aimak_nur Сегодня, 01:08
Сегодня, 01:08
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Фото: instagram.com/kaztransgaz_aimak_nur

Неправильная эксплуатация газового баллона привела к взрыву в частном доме по улице Сарын района в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на персс-службу МЧС Казахстана.

Пожарные ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов 5 августа в 16:15. Прибыв на место происшествия, они увидели, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на первом этаже двухэтажного частного дома. Последующего горения и разрушения в результате взрыва не было.

"Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина 1995 года рождения и двое детей 2016 и 2021 года рождения доставлены и госпитализированы в больницу. При осмотре установлено, что баллон был подсоединен к газовой плите с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине, из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси", — указывается в сообщении на сайте МЧС РК. 

В ведомстве напомнили, что для избежания ЧС необходимо заправлять газовые баллоны только на лицензированных станциях обслуживания и соблюдать следующие правила безопасности:

  • поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
  • убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты;
  • после замены проверьте герметичность соединений с помощью нанесения мыльного раствора;
  • воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
  • примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
  • храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
  • не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
  • не забудьте закрытвать кран баллона после окончания работ;
  • уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

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