Мужчина и двое детей едва не сгорели заживо в Карагандинской области

Мужчина с двумя детьми чудом не сгорели заживо в собственной машине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Карагандинской области, инцидент произошёл в посёлке Актау, что близ Темиртау. В автомобиле марки Audi произошло короткое замыкание электропроводов.

"В результате короткого замыкания заблокировались двери, и дети с отцом остались в салоне автомобиля. После пожара с ожогами в Центральную больницу города Темиртау госпитализированы дети 2022 и 2020 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сообщается также, что позже детей перевезли в областную детскую больницу. Они находятся в тяжёлом состоянии. У обоих обожжены лица и туловища.