Мужчина и двое детей едва не сгорели заживо в Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчина с двумя детьми чудом не сгорели заживо в собственной машине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщили в Департаменте по ЧС Карагандинской области, инцидент произошёл в посёлке Актау, что близ Темиртау. В автомобиле марки Audi произошло короткое замыкание электропроводов.
"В результате короткого замыкания заблокировались двери, и дети с отцом остались в салоне автомобиля. После пожара с ожогами в Центральную больницу города Темиртау госпитализированы дети 2022 и 2020 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Сообщается также, что позже детей перевезли в областную детскую больницу. Они находятся в тяжёлом состоянии. У обоих обожжены лица и туловища.
"Дети были госпитализированы при поступлении в отделение реанимации, где находятся и сейчас. Произведена первичная хирургическая обработка ожоговых поверхностей. Проводится инфузионная и антибактериальная терапия. На ожоговой поверхности формируется некротический струп. Примерно на следующей неделе мы планируем его убирать", - рассказали в областной детской больнице.
Самое читаемое