Мутная вода в Астане: коммунальщики объяснили причину

На жалобы о мутной воде, текущей из кранов в Астане, ответили в компании "Астана су арнасы", передаёт BaigeNews.kz.

На предприятии пояснили, что в столице запустили водопровод диаметром 630 миллиметров по улицам Калдаякова - Улы Дала для бесперебойного водоснабжения и увеличения давления воды в районах "Алматы" и "Есиль".