Мутная вода в Астане: коммунальщики объяснили причину
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
191Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На жалобы о мутной воде, текущей из кранов в Астане, ответили в компании "Астана су арнасы", передаёт BaigeNews.kz.
На предприятии пояснили, что в столице запустили водопровод диаметром 630 миллиметров по улицам Калдаякова - Улы Дала для бесперебойного водоснабжения и увеличения давления воды в районах "Алматы" и "Есиль".
"В связи с этим наблюдается повышение мутности воды. Перед запуском проведёт отбор воды, по бактериологическому анализу она соответствует ГОСТу. Повышение мутности воды - временное явление. Просим жителей районов отнестись к этому с пониманием, а председателей КСК, ОСИ, сервисных компаний по необходимости произвести промывку водопровода в подвальных помещениях жилых домов", - сказано в сообщении пресс-службы компании.