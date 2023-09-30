Мусорный коллапс невиданных масштабов грозит Петропавловску

У действующего мусорного полигона Петропавловска в будущем году заканчивается эмиссия на выбросы в окружающую среду. В конце 2022-го в акимате города уверяли, что поиск места для новой свалки идет. Однако до сих пор подходящей локации для складирования твердо-бытовых отходов не нашли. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, с чем в скором времени придется столкнуться горожанам.

Несколько десятков гектаров действующего полигона ТБО находятся в полутора километров от объездной Петропавловска. Сегодня свалка заполнена уже на 90%. Всего твердо-бытовых отходов здесь можно разместить в общей массе до 1,5 миллиона тонн. Местная свалка работает с нарушениями. Предприятие не единожды штрафовали.

"На сегодняшний день происходят частые возгорания коммунальных отходов, которые туда завозятся. Не проводится уплотнение, захоронение, как того требуют санитарные правила. На это у них отсутствуют финансовые средства и соответствующая техника. Все это говорит о том, что полигон не отвечает ни санитарным, ни экологическим нормам", - объяснил руководитель департамента экологии по СКО Азамат Бектасов.

Полигон находится во владении частного предприятия и городского акимата практически в равных долях. Уже в следующем году площадка для ТБО, судя по сроку эмиссии, перестанет функционировать. Однако в городском акимате заверили, что срок службы действующего полигона по их расчетам составляет еще три года. Об этом говорит остаток заполнения полигона 147,5 тыс. тонн. И за это время, по их словам, можно будет обустроить новую свалку.

"Разработка ТЭО и ПСД – порядка года. И само строительство порядка двух лет, наверное, займет. Мы же понимаем, что город не можем оставить. Поэтому этот вопрос будет рассматриваться. Думаю, будем добиваться работы полигона. Через уполномоченные органы, дальше с министерством будем отрабатывать. Он может работать и принимать также мусор, так как вместимость это позволяет", - заместитель акима Петропавловска Адильбек Аубакиров.

Мнения местной власти и экологов кардинально расходятся. Последние настаивают, что в том виде, в котором находится сейчас полигон, у него нет никаких шансов на разрешение дальнейшего функционирования.

"В том состоянии, в котором объект находится сегодня, он не получит разрешение на эмиссию в окружающую среду. А если будут соответствующие доказательства, если будут приняты меры, соответствующие соблюдению технологии складирования, захоронения этих отходов и сортировочная линия, возможно будет рассмотрен вопрос по вновь получению разрешения. Но, скорее всего, они не успеют", - уточнил Азамат Бектасов.

Тем временем члены городского Общественного совета настоятельно рекомендуют возобновить дотации на сортировку мусора. Организацию раздельного сбора должны, по их мнению, взять инвесторы.

"Это работало пока были дотации. Да, в корне проблему это не решало. Но мы шли в верном направлении. С моей точки зрения, было принято неправильное решение, когда в тарифе за вывоз мусора был исключен ТБО. В результате мы имеем зарастающий мусором областной центр и огромное количество скандалов", - уточнили члены Общественного совета.

А пока из местного бюджета для строительства нового полигона выделили средства на разработку технико-экономического обоснования. Техзадание уже разработано и в ближайшее время объявят конкурс. Сумму, необходимую для образования новой городской свалки не определили.