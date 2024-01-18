Мусорный "апокалипсис" в Астане: когда решат проблему, рассказали в акимате

С начала нового года жители левого берега столицы снова начали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора. Горы бытовых отходов можно наблюдать практически у каждого жилого комплекса в районах Нура и Есиль. По словам астанчан, мусор забирают только после многократных обращений в службу IKomek, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жанар Аязбаева рассказывает, что в её районе мусор не вывозится неделями.

"Мы живём в новом микрорайоне – Толе би, 25, 25/1. Изначально здесь были предусмотрены большие контейнеры – молоки. Но мусоровывозящая компания не взяла на обслуживание молоки, мотивируя это тем, что не хватает техники. Нам установили обычные контейнеры. Но и они своевременно не опустошаются. Оплата в Clean City NC идёт, а вывоз мусора не своевременный. Мусор вывозится только после того, как мы начинаем жаловаться в 109 или писать в Facebook", - посетовала горожанка.

Также Жанар Аязбаева отмечает недостаточное количество контейнеров для мусора.

"У нас по восемь контейнеров на каждый дом. 16 контейнеров не достаточно на 600 квартир. Поэтому горы мусора и образуются. А ещё когда мусоровозы неделю ждём, там вообще ужасная картина происходит", - поделилась она.

Фото жителей из соцсетей.

Лейла Таутенова, проживающая в ЖК "Sport City" по Туран, 42, активно борется с проблемой мусора. Неравнодушная жительница столицы пишет письма на имя акима района, рассказывает о проблеме в соцсетях. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz она сообщила, что у них мусор вывозят нерегулярно, он копится два-три дня, а порой и больше.

"У нас в районе Нура стоят переполненные мусорные контейнеры практически у каждого ЖК, полнейшая антисанитария и, как следствие, появление крыс, неприятного запаха, смрада, и это, на минуточку, столица нашей Родины! В ЖК "Sport City" вот уже несколько дней не вывозят мусор. Соседи направляют заявки с 9 января, дублируют, однако ответа не получают", - рассказала Таутенова.

Фото из соцсетей.

Женщина считает, что причиной этой проблемы является незаконная, хаотичная застройка города.

"Это последствия точечной застройки, дом на доме. Наш небольшой квадрат очень плотно застроен. Вместо социальных объектов - садика, спорткомплекса - построили ЖК. Итог - нагрузка на внутриквартальную дорожную, инженерную сети и коммуникации", - отмечает горожанка.

Вместе с тем Лейла Таутенова считает, что в этом вопросе бездействует руководство города.

"Акимат не решает вопрос. Видят прекрасно ситуацию, но меры не принимают. Ведь обещали тендер, новых подрядчиков на каждый район. Обещали ситуацию исправить. Весь прошлый год мы так и прожили в надежде на изменения в новом году. Новый год начался, но старая проблема осталась", - недоумевает активистка.

Фото из соцсетей.

Проблема с мусором активно обсуждается и в местных пабликах. Так, в группе Facebook Арман Ахметов рассказал о проблеме несвоевременного вывоза мусора по адресу Мангилик ел, 27. Мужчина отметил, что в его доме расположено большое количество коммерческих организаций и попросил акимат Есильского района увеличить частоту вывоза мусора.

Аналогичная проблема в жилых комплексах по улице Чингиза Айтматова. Наиль Ринатов рассказывает, что в его доме по адресу Айтматова, 36 мусор не убирается по несколько дней.

Неделю мусор не убирали в жилом комплексе Ирины Врачёвой.

"Каждый день пишу в отдел благоустройства в акимат, завтраками кормят и только. В 109 звоним – толку нет", - говорит возмущённая жительница района Есиль.

Жильцы дома по адресу Бокейхана, 11 рассказали, что у них мусор не вывозился с прошлого года.

"Наш мусор когда будут вывозить? Это что творится? Конец и начало года мусорки полные, близлежащая территория завалена мусором", - недоумевает Зимфира Кашевич.

Фото Айгерим Исабековой.

Забавный парадокс с вывозом мусора случается по адресу Мангилик ел, 35. По словам управляющей дома Айгерим Исабековой, ежедневно в 10.00 часов приезжает мусоровоз и забирает мусор с жёлтых контейнеров. А мусор в зелёных контейнерах может оставаться без внимания неделями. Как и в других случаях, для того, чтобы забрали мусор с зелёных контейнеров, жителям дома приходится оставлять многочисленные заявки IKomek.

"В адрес управляющей компании идёт большой негатив со стороны жителей и владельцев нежилых помещений. Они же как положено оплачивают за вывоз мусора. Но ведь вывозом мусора не мы занимаемся. За это отвечает компания Clean City NC. На них мы, как управляющая компания, никак не можем повлиять. Я могу только оставлять заявки на 109. Это рекомендую и своим жильцам", - рассказала Айгерим Исабекова.

Проблема скоро решится

В акимате нам ответили, что проблема с несвоевременным вывозом мусора связана с резким расширением столицы.

"Почему сейчас плохо вывозят мусор? Видите, сейчас город расширился. Мы с компанией Clean City NC заключали договор в 2017 году. Сейчас у них мощностей просто не хватает. Людей много стало, чем было на момент заключения договора. Соответственно, они не успевают", - пояснил главный специалист отдела Управления охраны окружающей среды и природопользования Нуралы Елибаев.

Он пояснил, почему акимат затянул с решением проблемы. Ведь чиновники ещё летом обещали стабилизировать ситуацию.

"Мы вносили изменения в Правила управления коммунальными отходами. закон вступил в силу только в декабре. Постановление мы уже подготовили. Остаётся только его запустить. Договора с новыми компаниями должны были уже заключить, но аким пока приостановил. В течение месяца мы разыграем тендер и определим новые компании по вывозу мусора. К марту, маю, крайний срок - к лету мы уже должны определиться с компаниями", - рассказал Елибаев.

Он отметил, что теперь на каждый район будет своя мусоровывозящая компания. Что касается тарифа на вывоз мусора, пока он остаётся прежним, но со временем его планируют пересмотреть на основе исследований и научных расчётов.

Нуралы Елибаев признал, что сейчас мусор не разделяется по категориям, а вывозится одной машиной. Но с приходом на рынок новых компаний, возможно, будет сортировка мусора.

"Население пока не делит отходы, несмотря на агитацию. В будущем это зависит от новых компаний. Как они будут успевать", - сказал он.

Напомним, в августе прошлого года редакция уже поднимала эту тему. Тогда столичные власти нам пообещали, что за вывоз мусора в столице отвечать будет не монополист, а несколько компаний.