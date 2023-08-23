Мусорный "апокалипсис" в Астане: полчища крыс атаковали дворы, горожане ищут виновных

Астанчане бьют тревогу: контейнеры для отходов в жилых микрорайонах забиты настолько, что рядом уже выросли целые мусорные горы. При этом не убирают их неделями, и они источают жуткий запах гниения. Чтобы добиться вывоза мусора, жителям приходится часами дозваниваться до ответственной за санитарную очистку в городе компании. Дошло до того, что контейнеры уже облюбовали крысы. Их пиршества, обеспокоенные горожане выкладывают в социальных сетях. Кто несёт ответственность за мусорный коллапс в Астане и не грозит ли городу нашествие разносчиков инфекций, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Горы мусора на левом берегу столицы уже стали обычной картиной. Горожане активно выкладывают в соцсетях красочные фото и видео, демонстрирующие совершенное бездействие городских коммунальных служб.

Картон и пластик, стекло и целлофан, пищевые отходы и останки мебели. И так практически на каждой контейнерной площадке у жилых комплексов левобережья.

По словам жительницы Астаны Клары Хабиевой, вот уже второй месяц на их улице Бектурова мусор вывозят только после официальных жалоб в районный акимат.

"Кто должен решить эту проблему? Нам без разницы, кому деньги платить. Убирали бы вовремя мусор, запах ужасный, окна не открыть. Почему-то на правом берегу нет проблемы вывоза мусора, это только на левом берегу не вывозят. Эта ситуация длится уже два месяца, мусор могут не убирать по 3 дня", - рассказывает жительница города.

Между тем, стихийные свалки отходов стали причиной появления полчищ крыс. Они уже "захватили" мусорную площадку на их улице. Грызуны совершенно не боятся людей и спокойно копаются в выброшенных пакетах с отходами в поисках еды. Момент успели запечатлеть жители улицы Бектурова. После видео разместили в телеграмм-чате Нуринского акимата.

Фото: из чата акимата Нуринского района в Телеграм.

К слову, лето - сезон бахчевых. Об этом говорят и горы арбузной кожуры на подходах к контейнерам.

Экоактивист Шасалим Шагалимов считает, что вывоз мусора в столице никто не контролирует. По его словам, последние месяцы контейнеры не очищаются по несколько дней. Поэтому армия крыс и атаковала контейнерные площадки.

"Это грозит городу инфекциями, сейчас крысы сидят на контейнере, а завтра пойдут в общепит, в кафе, детский сад, школьную столовую. Крыса ведь распространитель инфекции, сама при этом не болеет", - отмечает экоактивист.

Фото: Гульнара Джусупова.

Он также обращает внимание на другую проблему.

"Сейчас лето - время арбузов, отходов много, всё это течёт. У мусоровозов есть механизм прессования мусора. Но у них нет уплотнителя, резины. И когда сжимается мусор, вся жидкость течет на улицу, стекается в лужи, потом появляются мухи. И ведь всё это делается не на контейнерной площадке, а когда машины уже отъехали от неё. Причём у мусоровозов кузов не моется после каждого вывоза мусора, он грязный. И, соответственно, пахнет. Смрад стоит на улице, пока жижа эта не высохнет", - возмущается экоактивист.

Между тем, услуги по сбору и вывозу твердо-бытовых отходов с 2017 года в Астане оказывает ТОО "Clean City NC". По информации городского акимата, сбор отходов с контейнерных площадок производится в две смены. Первая работает с 6 утра и до обеда, а после за работу принимается вторая смена.

Фото: Гульнара Джусупова.

Столичные власти утверждают, что ежедневно с улиц Астаны на полигоны вывозится порядка 1 200 тонн мусора. А с начала года коммунальщики вывезли более 165 тысяч тонн отходов. Однако причину такого коллапса в акимате не озвучили, пообещав, что за вывоз мусора в столице отвечать будет не монополист, а несколько компаний.

"В целях усиления работы по сбору и вывозу ТБО с населения, планируется в ближайшее время провести дополнительный конкурс по определению мусоровывозящих компаний", - сообщили в управлении окружающей среды и природопользования Астаны.

Там добавили, что отходы юридических лиц вывозят свыше 30 мусоровывозящих организаций. А за крупногабаритный мусор (строительные отходы) ответственны подрядные организации районных акиматов города.

Фото: Гульнара Джусупова.

Чат акимата Нуринского района в Телеграм буквально завален жалобами жителей на мусорные свалки. Люди пишут о крысах, смраде, мухах и антисанитарии. В нуринском акмате сообщили, что свой ответ подготовили на основании информации, предоставленной "Clean City NC".

"Для решения возникших проблем расширяется штат рабочих и водителей, создаются дополнительные маршруты и по информации компании, в ближайшее время ситуация с вывозом мусора в городе стабилизируется. На некоторых участках бригадам сложнее вывозить мусор из-за неудобства расположения контейнерных площадок. Тем не менее, все заявки жителей района отрабатываются в однодневный срок", - заверили нас.

В пресс-службе акимата добавили, что договор с Clean City NC на вывоз мусора заключало управление охраны окружающей среды и природопользования. К слову, компания уже много лет является главным подрядчиком столичного акимата. Других операторов по вывозу мусора в городе нет. Монополист, по оценкам сервиса Statsnet.co, в прошлом году заработал почти 65 миллиардов тенге. Компания заключила больше 1 500 госконтрактов.

К слову, при такой проблеме, считает Шасалим Шагалимов, не может быть и речи о сортировке мусора. Весь вырабатываемый горожанами мусор планировали разделять. Для этого даже закупили контейнеры разных цветов. В городе намеревались складировать пластик, металл, стекло и бумагу, а также органические отходы.

"На раздельном сборе мусора в зелёные и жёлтые контейнеры можно поставить крест. После смены нескольких министров этот проект уже не существует. Контейнеры поставили, но нет информирования населения о необходимости раздельного сбора мусора. Если вы поедете на полигон, то увидите, что разницы между машинами, которые привозят желтый, зеленый мусор, просто нет. Не везде стоят оба контейнера. Человек приходит, думает, я разделял, а зачем? Если я разделил для жёлтого, зелёного, пищевые отходы, а стоит только жёлтый, он всё туда в одну кучу бросает. Если мы хотим раздельного сбора мусора, то надо чтобы машина забирала отдельно с жёлтого или зелёного контейнера. Сам был свидетелем, как одна машина забрала из жёлтого и сразу из зелёного контейнера", - рассказывает экоактивист.

Между тем, в акимат поступают жалобы от горожан не только на заполненные мусорные контейнеры, но и на нашествие грызунов. Причём такие обращения регистрируют теперь и от жильцов многоэтажек.

"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны проводит дератизационные обработки в частном секторе и в открытых территориях (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища). Ежегодно в управление поступают жалобы от населения жилых многоэтажных зданий. Причинами являются непроведение дератизационных мероприятий на категорийных объектах КСК и ОСИ. На цокольных и первых этажах МЖК имеются торговые дома, супермаркеты, рестораны, спорт комплексы, коммерческие и некоммерческие предприятия – КСК, которые должны проводить дератизационные мероприятия с соблюдением кратности обработок и за счет своих средств", - ответили нам.

В управлении добавили, что это необходимо для предупреждения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

В столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля также рекомендовали при обнаружении грызунов обращаться в своё КСК или ОСИ. "Травить" полчища крыс, по закону, жильцы должны путём найма соответствующей компании за счёт собственных средств. В санэпидемиологической службе добавили, что на улицах города, дератизацию проводит управление по окружающей среде по своему графику.

В столице же в 2020 году тариф на вывоз мусора повысили почти в 2 раза. А в 2021 году акимат закупил 613 европейских оцинкованных контейнеров на сумму 99 миллионов тенге.

Тем временем, замакима Астаны Ерлан Бекмурзаев сообщил нам, что в акимате уже работают над решением проблемы.

"Я знаю, что имеются определенные проблемы по нехватке машин для вывоза груза (мусора - (прим.автора). Сейчас определили график вывоза. В том числе путем реагирования в социальных сетях на обращения. Сейчас мы проводим переговоры с действующими заводами на закупку 40-50 мусоровозов. Эффективность разная у этих машин. Будем покупать 2 типа машин", - заявил заместитель акима.

Бекмурзаев не захотел озвучить точную сумму, которая понадобится на покупку новых мусоровозов. Добавив лишь, что в целом в столице до конца года примут программу по управлению отходами.