"Мусорги" прошлись по улицам Алматы

Персонажи "Мусорги" прошлись по одной из центральных улиц Алматы. Сотни горожан пришли понаблюдать за необычным арт-проектом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ярким флешмобом завершилась кампания "Алматы — наш общий дом", стартовавшая по инициативе акима города Ерболата Досаева и направленная на бережное отношение к общественным пространствам и экологии.

"Костюмированные персонажи созданы из мусора группой алматинских художников и экоактивистов. Они олицетворяют нерациональное пользование и безответственное отношение к природным ресурсам. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам гиперпотребления в обществе и загрязнения окружающей среды", — рассказали организаторы.

Итогом акции стало яркое шествие по всей улице Панфилова до Арбата.

Напомним, с 8 апреля по 8 мая в Алматы состоялась кампания "Алматы — наш общий дом". Каждый житель мог внести свой вклад в развитие и благоустройство города.