Мусин прокомментировал информацию о задержании главы "Правительство для граждан"

Фото: пресс-службы "Правительство для граждан"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал информацию о задержании председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не знал, что эта информация распространилась в СМИ. Абдильдин Суйениш на работе. На самом деле сотрудники АФМ приходили, задавали определённые вопросы, были и другие мероприятия, но сейчас всё, что происходит — вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию. Вчера Абильдин и другие руководители приняли участие на общем собрании. Я спросил у них о ситуации, они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определённые мероприятия. Это вопросы к АФМ", — сказал Мусин в кулуарах правительства во вторник.

Министр также добавил, что лично выбирал Абдильдина и может характеризовать его положительно как профессионала, айти-специалиста и гражданина.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о проведении сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу у председателя правления НАО "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина.