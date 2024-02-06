Мурат Нуртлеу остался министром иностранных дел

Мурат Нуртлеу назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года в Алматы. В 1998 году окончил Факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль–Фараби.

В разные годы работал на следующих должностях:

1998-1999 – референт, атташе Службы государственного протокола МИД;

1999-2003 – атташе Посольства Казахстана в Малайзии;

2003-2004 – 2-й секретарь Департамента Азии и Африки МИД;

2004-2006 – советник министра иностранных дел;

2007 – руководитель секретариата МИД;

2007 – заместитель руководителя аппарата Сената Парламента;

2007-2011 – руководитель аппарата Сената Парламента;

2011 – посол по особым поручениям МИД;

2011 – директор Департамента Азии и Африки МИД;

2011-2014 – советник–посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация);

2014-2016 – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента;

2016-2019 – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству;

2019-2021 – помощник президента;

2021-2022 – заместитель руководителя Администрации президента;

январь 2022 года – первый заместитель председателя КНБ.

С 3 апреля 2023 года назначен заместителем премьер–министра – министром иностранных дел РК.