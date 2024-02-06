Мурат Нуртлеу остался министром иностранных дел
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
119Фото: Акорда
Мурат Нуртлеу назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года в Алматы. В 1998 году окончил Факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль–Фараби.
В разные годы работал на следующих должностях:
- 1998-1999 – референт, атташе Службы государственного протокола МИД;
- 1999-2003 – атташе Посольства Казахстана в Малайзии;
- 2003-2004 – 2-й секретарь Департамента Азии и Африки МИД;
- 2004-2006 – советник министра иностранных дел;
- 2007 – руководитель секретариата МИД;
- 2007 – заместитель руководителя аппарата Сената Парламента;
- 2007-2011 – руководитель аппарата Сената Парламента;
- 2011 – посол по особым поручениям МИД;
- 2011 – директор Департамента Азии и Африки МИД;
- 2011-2014 – советник–посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация);
- 2014-2016 – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента;
- 2016-2019 – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству;
- 2019-2021 – помощник президента;
- 2021-2022 – заместитель руководителя Администрации президента;
- январь 2022 года – первый заместитель председателя КНБ.
С 3 апреля 2023 года назначен заместителем премьер–министра – министром иностранных дел РК.
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