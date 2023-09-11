  • 11 Сентября, 15:32
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Мурал в память о музыканте Darkhan Juzz появился в Астане

Сегодня, 15:17
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Мурал в память о музыканте Darkhan Juzz появился в Астане Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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В Астане завершили создание мурала памяти казахстанского музыканта Дархана Джунусбекова, более известного как Darkhan Juzz, передаёт BaigeNews.kz.

По словам художника мурала Асхата Орынбасарова, музыкант изображен в виде самурая, но вместо оружия у него гитара. Круг олицетворяет образ дома, а точнее символ мира.

Также над эскизом работали дизайнеры и граффити-художники из Алматы: Галымжан Балсары, Алпамыс Батыр и Дмитрий Сычев.

Мурал изображен на фасаде дома по адресу Абая 11.

Напомним, Дархан Джунусбеков погиб 24 февраля этого года, попав в ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Позже у артиста вышел посмертный альбом под названием "aūe".

Дархан Джунусбеков родился в 1991 году в Алматы. Стал известным в 2016 году благодаря песням в стиле инди "Ең сұлу" и "Қалдырма мені", которые вошли в саундтрек к короткометражному фильму "Восемь этапов любви", набравшему более 2,5 млн просмотров в YouTube.

 
 
 
 
 
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Публикация от Давай Сходим! Астана (@sxodim.astana)

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