Мурал Батырхану Шукенову исчезнет с фасада дома в Астане
Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
111Фото: t.me/astanovka98
Мурал, посвящённый Батырхану Шукенову, на фасаде дома по проспекту Тлендиева в Астане, закрывают утеплителем, передаёт BaigeNews.kz.
Фото с места работ появилось в Telegram-канале Astanovka98.
В акимате города уточнили, что утепление стены проводят по запросу жителей. Восстанавливать мурал будут совместно с застройщиком, когда в столице будет подходящая погода.
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