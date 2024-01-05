  • 5 Января, 19:32
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Мурал Батырхану Шукенову исчезнет с фасада дома в Астане

Сегодня, 18:41
АВТОР
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t.me/astanovka98 Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: t.me/astanovka98

Мурал, посвящённый Батырхану Шукенову, на фасаде дома по проспекту Тлендиева в Астане, закрывают утеплителем, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места работ появилось в Telegram-канале Astanovka98.

В акимате города уточнили, что утепление стены проводят по запросу жителей. Восстанавливать мурал будут совместно с застройщиком, когда в столице будет подходящая погода.

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