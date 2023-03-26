Мультсериал о Курмангазы вышел в Казахстане

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В Казахстане выпустили мультсериал о казахском народном домбристе и композиторе Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Он повествует об истории создания кюев выдающегося музыканта. Сценарий основан на реальных событиях и мифических сказаниях. Всего запланировано 13 серий, длительность каждой – 3-5 минут.

Авторы сериала – группа молодых отечественных художников. Это их дебютный проект. В перспективе они планируют снять анимационные сериалы, рассказывающие истории, по мотивам которых были написаны кюи Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Казангапа.

"Вообще мы выбрали этот формат, потому что кюи у многих ассоциируются с тем, что на тоях выносят бешбармак, и все знают, что сейчас будет мясо и еда. Это немного неправильно. Поэтому мы хотим возродить отношение к кюям. Это наша история, это то, что нужно ценить и уважать", - говорит продюсер анимационной студии Мадина Сутбаева.