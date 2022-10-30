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Мука, молоко и "Социальный кошелёк": о чём беседовал вице-премьер с костанайцами
Производители готовы наращивать объёмы производства продуктов, но им нужна поддержка от государства.
Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой Костанайскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Серик Жумангарин встретился с жителями, представителями бизнеса, общественности региона.
Во время встречи вице-премьер рассказал о мерах, которые принимает правительство страны для социальной поддержки граждан и стабилизации цен на основные продукты питания.
Сельхозпроизводители области задали вопросы, касающеся производства и сбыта яиц, мяса, молочной продукции. Производители готовы обеспечивать и увеличивать объемы производства, им нужна поддержка от государства.
"Правительство сейчас меняет механизмы выделения финансирования производителям по "оборотным" схемам, чтобы средства поступали напрямую производителям и они могли закупить сырье и урожай по низкой цене. Это поможет избежать резкого роста цен на основные продукты питания, особенно в межсезонье. Недавно были подписаны меморандумы с сахарными заводами, оборотные средства, помимо своевременного закупа сырья, дадут им возможность модернизировать производство, — отметил Серик Жумангарин.
Министр торговли и интеграции отдельно остановился на проекте "Социальный кошелёк", с помощью которого казахстанцы смогут получать социальные пособия от государства.
Социальный кошелёк будет создан на базе ИИН гражданина автоматически, на него будут поступать деньги, выделяемые государством. Для удобства граждан модуль "Социальный кошелек" встроят в приложении eGov mobile. Всё, что будет необходимо — скачать приложение "Социальный кошелёк", пройти авторизацию и идентификацию. До конца 2022 года, в рамках пилотных проектов, в социальном кошельке апробируют три вида госуслуг.
Один из участников встречи Халиулла Гран Ака попросил исключить муку из новой редакции Правил возмещения затрат субъектам промышленной деятельности по продвижению отечественных товаров на внешние рынки. Он подчеркнул, что это была очень существенная поддержка от государства, благодаря которому ранее мукомолы получали возмещение транспортных расходов.
Серик Жумангарин ответил, что возмещение расходов экспортерам не прекращалось, все заявки сельхозтоваропроизводителей, в том числе мукомольных предприятий, поданные в 2022 году, будут рассмотрены в обязательном порядке. Кроме того, сейчас министерство торговли и интеграции подготовило изменения в приказ в части возврата исключенных видов продукции агропромышленного комплекса в перечень обработанных товаров.
Также во время поездки Серик Жумангарин познакомился с местным предприятием, входящим в тройку производителей Казахстана с самым широким ассортиментом круп, и посетил молочную ферму. На предприятиях вице-премьеру презентовали новые проекты.
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