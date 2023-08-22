Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане, ответил министр финансов

Минимальная зарплата в Казахстане повысилась до 70 тысяч тенге. Насколько реально на неё прожить, ответил министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, МРП в бюджетном процессе является более или менее справедливым показателем. Поскольку учитываются инфляционные процессы, которые происходят в экономике.

"Каждый раз повышая МРП, естественно, они влияют на социальные расходы, в том числе и на пособия, и те суммы, которые разрешается изымать гражданам из ЕНПФ. У нас социальные расходы в бюджете занимают более 40 процентов. В целом, если брать республиканский бюджет 95 процентов - это прямые затраты, заработные платы, пенсии, пособия", - сказал Жамаубаев.

Министр заявил, что готов рассмотреть возможность повышения бюджетникам заработную плату, пособия. Однако в реальности страна этого себе позволить не может.

"Либо надо будет обращаться в Национальный фонд. Это тоже средства для будущих поколений. Поэтому мы ищем сейчас, если собственный доход будет позволять, естественно, будем постепенно повышать. Но при этом, за последние несколько лет более миллиона человек, которые получают средства из бюджета, были охвачены постепенным повышением либо заработной платы, либо пенсии, либо пособий, стипендий. Это было и в предвыборной кампании президента, и партии Аманат", - отметил Ерулан Жамаубаев.

На вопрос журналистов о том, как прожить на "минималку", министр ответил следующим образом: