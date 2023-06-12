Может ли крупный лесной пожар перекинуться на Павлодарскую область

Фото: МЧС РК

Специалисты оценили угрозу.

Павлодарская область граничит с Абайской, где горят десятки тысяч гектаров леса. Может ли огонь перекинуться к соседям, ответили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Абайская область граничит с четырьмя регионами, в том числе с Павлодарским на северо-западе. Но в Павлодарском департаменте по чрезвычайным ситуациям подчеркнули: угрозы нет.

"Ситуация перехода пожара на нашу область под контролем, на данный момент опасности нет", – сообщили в ведомстве.

По данным департамента, от границы Павлодарской области до сёл соседнего региона Успенка и Борисовка, где проходит рубеж пожара, 180 километров.

Ранее в МЧС отмечали, что из-за порывистого ветра и повышения температуры воздуха огонь может ещё больше распространиться. Но, по мнению главы министерства, в Абайской области достаточно сил и средств.

Пожар в соседнем регионе тушат пятый день.