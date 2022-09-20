open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба, вызвала массовые протесты в Иране
архив семьи Амини Сегодня, 11:53
176
Фото: архив семьи Амини

Смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба, вызвала массовые протесты в Иране

22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как её арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

 

Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов неделю назад задержала её за нарушение правил ношения хиджаба. Свидетели обвинили полицейских в том, что они её избили.

Генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь и что смерть этой женщины была прискорбной случайностью.

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан.

Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, более 30 получили ранения.

Смерть Махсы стала главной темой иранских газет, они критикуют полицию нравов, которая начала активную борьбу с "неприлично" одетыми гражданами на улицах.

В Иране трещат скрепы. Женщины сжигают хиджабы, срезают волосы...

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Иран #хиджаб #беспорядки
Сегодня, 11:53
176
Журналист
Наверх