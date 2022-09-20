Смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба, вызвала массовые протесты в Иране

Фото: архив семьи Амини

22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как её арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов неделю назад задержала её за нарушение правил ношения хиджаба. Свидетели обвинили полицейских в том, что они её избили.

Генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь и что смерть этой женщины была прискорбной случайностью.

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан.

Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, более 30 получили ранения.

Смерть Махсы стала главной темой иранских газет, они критикуют полицию нравов, которая начала активную борьбу с "неприлично" одетыми гражданами на улицах.

В Иране трещат скрепы. Женщины сжигают хиджабы, срезают волосы...