Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали

Сегодня столицу России атаковали несколько беспилотников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Дроны попали в три жилых дома. Один из них залетел в квартиру, однако взрывные устройства, которые нес БПЛА, не сдетонировали.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе атаки "никто серьезно не пострадал", а дома получили незначительные повреждения. Жителей нескольких подъездов поврежденных домов эвакуировали.

Атаку дронов на Москву прокомментировало Минобороны РФ. По версии военного ведомства, город атаковали восемь БПЛА самолетного типа.

Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". Пять — сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

В атаке на Москву российское Минобороны обвинило Киев.

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