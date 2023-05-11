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  • Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге
pxhere.com Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53
262
Фото: pxhere.com

Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге

С 11 мая Московская биржа начнёт торги фьючерсами на валютную пару "казахстанский тенге – российский рубль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Moex.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

Параметры фьючерсов "казахстанский тенге – российский рубль":

  • торговый код – KZT;
  • лот – 100 000 казахстанских тенге;
  • минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;
  • стоимость шага цены – один рубль;
  • цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

"Валютные фьючерсы - стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран", - отметила руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

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Сегодня, 11:53
262
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