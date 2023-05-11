Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге

Фото: pxhere.com

С 11 мая Московская биржа начнёт торги фьючерсами на валютную пару "казахстанский тенге – российский рубль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Moex.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

Параметры фьючерсов "казахстанский тенге – российский рубль":

торговый код – KZT;

лот – 100 000 казахстанских тенге;

минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;

стоимость шага цены – один рубль;

цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.