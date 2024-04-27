Мошенники взломали аккаунт главы ДЧС Алматы

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев предупредил подписчиков о том, что от его имени могут писать мошенники, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава департамента написал в Instagram.

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"Уважаемые коллеги, Друзья! От моего имени мошенники просят денежные средства, прошу на данные сообщения не реагировать", — написал Атыгаев.

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