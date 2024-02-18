Мошенники собирают данные казахстанцев с помощью фейковой рекламы "Нацфонд — детям"

В соцсетях снова появилась информация о выплате компенсаций. Теперь мошенники действуют от имени Ηaционального фοнда Ρеспублики Казахстан. Верить публикации не нужно. Это фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Ссылка с рекламного объявления ведет на фальшивый сайт Нацфонда РК. Тут размещена новость, в которой сообщается о проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год. Якобы подразумеваются ежегодные денежные выплаты. В их основе лежат налоговые отчисления, стаж работы, покупательская способность за последний год и траты. Чтобы проверить сумму компенсации, пользователь должен указать свой ИИН.



Не нужно оставлять личную информацию на поддельных сайтах. Мошенники могут воспользоваться ею в корыстных целях.

Официального сайта у Национального фонда РК нет. Вся информация по выплатам публикуется на порталах Правительства Казахстана и Национального банка РК. О проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год никаких новостей от официальных источников не поступало.

Ранее в Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователям обещают выплату 50 тысяч тенге от Halyk Bank. Также в соцсетях неизвестные распространяют фейковую информацию о выплате казахстанцам компенсации от министерства труда и социальной защиты населения.