Денежные компенсации: в Минтруда прокомментировали рассылку
Сегодня, 17:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
92Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В соцсетях распространяют информацию о выплате казахстанцам компенсации от министерства труда и социальной защиты населения. Для перечисления средств неизвестные предлагают перейти по ссылке. В ведомстве прокомментировали сообщения, передаёт BaigeNews.kz.
"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - заявили в Минтруда.
В ведомстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- Пытаетесь заставить игроков умирать: Касаткина высказалась перед матчем с Рыбакиной