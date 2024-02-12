Денежные компенсации: в Минтруда прокомментировали рассылку

В соцсетях распространяют информацию о выплате казахстанцам компенсации от министерства труда и социальной защиты населения. Для перечисления средств неизвестные предлагают перейти по ссылке. В ведомстве прокомментировали сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - заявили в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.