50 тысяч тенге от Halyk Bank: Очередной фейк гуляет в Казнете
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В Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователям обещают выплату 50 тысяч тенге от Halyk Bank, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Фактчекеры сообщили о новой афере. Мошенники расслылают в Telegram сообщение об акции от Halyk Bank, которая якобы действует в течение нескольких недель, и чтобы получить денежные средства, нужно перейти по ссылке.
Они отметили, что информации о выплатах нет на официальном сайте Halyk Bank, а также на официальных страницах банка в Instagram и Facebook.
"Это мошенники. Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, СМС-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков", — сообщили в службе поддержки клиентов банка.
Также фактчекеры предупредили, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт.
"Это фишинговая ссылка. Мошенники таким способом получают доступ к конфиденциальной информации пользователей. Им становятся известны логины и пароли от приватных аккаунтов, мобильного банкинга. Мы уже не раз рассказывали об этом виде мошенничества. Следовательно, рассылка от имени Halyk Bank о выплате в размере 50 тысяч тенге – это фейк", - заверили в Stopfake.kz.
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