50 тысяч тенге от Halyk Bank: Очередной фейк гуляет в Казнете

В Telegram появилась мошенническая рассылка, в которой пользователям обещают выплату 50 тысяч тенге от Halyk Bank, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фактчекеры сообщили о новой афере. Мошенники расслылают в Telegram сообщение об акции от Halyk Bank, которая якобы действует в течение нескольких недель, и чтобы получить денежные средства, нужно перейти по ссылке.

Они отметили, что информации о выплатах нет на официальном сайте Halyk Bank, а также на официальных страницах банка в Instagram и Facebook.

"Это мошенники. Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, СМС-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков", — сообщили в службе поддержки клиентов банка.

Также фактчекеры предупредили, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт.