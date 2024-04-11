Мошенники рассылают казахстанцам фейковые налоговые уведомления

Комитет госдоходов предупредил казахстанцев об участившихся фактах мошенничества, связанного с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков, передаёт BaigeNews.kz.



В ведомство обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления "о взыскании задолженности в бюджет за счёт денег, находящихся на банковских счетах".

"В соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами: по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через Государственную корпорацию "Правительство для граждан". Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено", - заявили в КГД.

Граждан призвали быть бдительными и соблюдать простые правила: никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам.