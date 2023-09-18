Мошенники придумали новый способ завладения личными данными
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Казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
В министерстве юстиции сообщили об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками органов юстиции и для убедительности предъявляют фиктивные ID карты.
"Мошенники обращаются к гражданам от имени руководства министерства и запрашивают личные данные. Убедительно просим не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS", — обратился к казахстанцам официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали.
В ведомстве напомнили, сведения о деятельности Минюста можно получить, позвонив в Call-center Министерства юстиции Республики Казахстан на номер 119.
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