  • 18 Сентября, 12:10
  • BAIGENEWS

Мошенники придумали новый способ завладения личными данными

Сегодня, 10:47
АВТОР
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fingramota.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: fingramota.kz

Казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве юстиции сообщили об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками органов юстиции и для убедительности предъявляют фиктивные ID карты.

"Мошенники обращаются к гражданам от имени руководства министерства и запрашивают личные данные. Убедительно просим не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам. Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS", — обратился к казахстанцам официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали.

В ведомстве напомнили, сведения о деятельности Минюста можно получить, позвонив в Call-center Министерства юстиции Республики Казахстан на номер 119.

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