Мошенники придумали новый способ заработка: в КНБ сделали заявление
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
167Фото: baigenews.kz
В КНБ обратились к казахстанцам из-за участившихся случаев с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами.
"Информируем, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.
При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в органы полиции", - говорится в сообщении.
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