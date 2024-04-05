Мошенники придумали новый способ заработка: в КНБ сделали заявление

В КНБ обратились к казахстанцам из-за участившихся случаев с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами.