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Мошенники придумали новый способ заработка: в КНБ сделали заявление

Сегодня, 12:29
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baigenews.kz Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: baigenews.kz

В КНБ обратились к казахстанцам из-за участившихся случаев с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами.

"Информируем, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.

При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в органы полиции", - говорится в сообщении.

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