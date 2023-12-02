Мошенники начали применять искусственный интеллект для обмана казахстанцев

Казахстанцев предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.



"Злоумышленники заблаговременно собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источников. Это социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещённые в интернете. Далее злоумышленники совершают телефонные звонки с неизвестных или анонимных номеров для записи голосовых данных. Используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, злоумышленники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв с целью получения персональных данных или денежных средств", - сообщили в Нацбанке РК.

Финрегулятор призвал граждан проявлять бдительность при получении звонков с неизвестных номеров, не раскрывать свои персональные данные, не устанавливать мобильные приложения, не предоставлять удалённый доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям собеседников по телефону.

В случае попадания в мошенническую схему казахстанцам настоятельно рекомендуют обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.