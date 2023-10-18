Мошенник сдавал несуществующие квартиры в Астане

Пятеро жителей столицы заплатили за аренду несуществующих квартир в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, с заявлениями о мошенничестве к ним обратились сразу пятеро жителей столицы. У каждого из них была похожая история. Люди находили объявление об сдаче квартиры в аренду. Объявления были с красивыми фотографиями, и стоимость жилья была немного ниже аналогичных вариантов. Конечно же, это подкупало. Все они перевели мошеннику предоплату в размере 50%, после чего мужчина удалял объявление и не выходил на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции УП района “Байқоңыр” установили 28-летнего мужчину. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”, полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям, а также устанавливают других потерпевших.

Сам мошенник пока находится под домашним арестом.