Мошенник предлагал работу вахтовым методом в Актобе

Афериста, предлагавшего работу вахтовым методом, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с заявлением по факту мошенничества обратился 22-летний мужчина. По словам потерпевшего, с подозреваемым его познакомил общий знакомый.

Новый приятель узнал, что молодой человек не может устроиться на работу, и предложил ему помощь в трудоустройстве вахтовым методом в нефтяную компанию. За свои услуги попросил 300 тысяч тенге.

Деньги соискатель перечислил. Прождав около месяца, потерпевший понял, что остался и без денег, и без работы.

По подозрению в совершении мошенничества задержан житель области. Проводится расследование. Деньги подозреваемый успел потратить на свои нужды.



