Мошенник предлагал работу вахтовым методом в Актобе
Сегодня, 18:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
94Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Афериста, предлагавшего работу вахтовым методом, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию с заявлением по факту мошенничества обратился 22-летний мужчина. По словам потерпевшего, с подозреваемым его познакомил общий знакомый.
Новый приятель узнал, что молодой человек не может устроиться на работу, и предложил ему помощь в трудоустройстве вахтовым методом в нефтяную компанию. За свои услуги попросил 300 тысяч тенге.
Деньги соискатель перечислил. Прождав около месяца, потерпевший понял, что остался и без денег, и без работы.
По подозрению в совершении мошенничества задержан житель области. Проводится расследование. Деньги подозреваемый успел потратить на свои нужды.
Самое читаемое
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"