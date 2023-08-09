  • 9 Августа, 17:57
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Мощный взрыв в Подмосковье: в больницы доставили 45 человек

Сегодня, 17:42
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ГУ МЧС России по Московской области Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Мощнейший взрыв прогремел на заводе пиротехники в Сергиевом Посаде. Повреждены несколько объектов, пострадали 45 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в городской администрации, в 10:40 по московскому времени произошёл взрыв на предприятии "Пироросс" на территории Загорского оптико-механического завода. 

Причины происшествия пока уточняются. 

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. На территорию завода прибыл весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе и дополнительные силы из соседних городов. 

"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, под ними могут находиться люди", - сообщили в мэрии.

Разрушен один цех предприятия, второй частично повреждён, во многих цехах повреждено остекление и фасады. 

Стёкла в окнах разбиты и в городе. Зафиксированы повреждения на стадионе Луч, в школах 19 и 21, Сергиево-Посадском колледже.

Газпром Теплоэнерго сообщил, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ, прекращена подача горячей воды потребителям.

"Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации. У многих из них ожоги и черепно-мозговые травмы, осколочные повреждения средней тяжести", - уточнили в городской администрации. 

На месте взрыва работают 16 бригад скорой и три бригады медицины катастроф, подключили санавиацию.

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