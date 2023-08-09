Мощный взрыв в Подмосковье: в больницы доставили 45 человек

Мощнейший взрыв прогремел на заводе пиротехники в Сергиевом Посаде. Повреждены несколько объектов, пострадали 45 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в городской администрации, в 10:40 по московскому времени произошёл взрыв на предприятии "Пироросс" на территории Загорского оптико-механического завода.

Причины происшествия пока уточняются.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. На территорию завода прибыл весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе и дополнительные силы из соседних городов.

"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, под ними могут находиться люди", - сообщили в мэрии.

Разрушен один цех предприятия, второй частично повреждён, во многих цехах повреждено остекление и фасады.

Стёкла в окнах разбиты и в городе. Зафиксированы повреждения на стадионе Луч, в школах 19 и 21, Сергиево-Посадском колледже.

Газпром Теплоэнерго сообщил, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ, прекращена подача горячей воды потребителям.

"Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации. У многих из них ожоги и черепно-мозговые травмы, осколочные повреждения средней тяжести", - уточнили в городской администрации.

На месте взрыва работают 16 бригад скорой и три бригады медицины катастроф, подключили санавиацию.