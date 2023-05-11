Мощный взрыв прогремел в центре Милана

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Сильный взрыв прогремел в центре Милана. Очевидцы сообщают, что причиной происшествия стал фургон с кислородными баллонами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Corriere della Sera.

ЧП случилось в районе Порта Романа около 11:30 по местному времени.

Жители города видят густой чёрный дым.

"По рассказам очевидцев, все началось с фургона с кислородными баллонами, вероятно, предназначенными для близлежащего итальянского Ауксологического института. Некоторые прохожие увидели начало огня, а затем прогремел очень сильный взрыв. Водитель фургона находится в безопасности, он успел вовремя выпрыгнуть и отделался травмами руки и ноги", - пишет издание.

Сообщается, что пожар затронул пять автомобилей, припаркованных на улице, расположенную рядом аптеку и квартиры двух домов. Жильцов эвакуировали.

По данным пожарной команды, возгорание началось с моторного отсека фургона. Водитель тщетно пытался его выключить. Автомобиль перевозил двадцать баллонов по 32 литра кислорода, легковоспламеняющегося газа, который ускорял пламя.