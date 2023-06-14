Мощный взрыв прогремел на заводе в Ташкенте

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Мощный взрыв произошёл на заводе в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

В результате взрыва, произошедшего в ангаре цеха по производству медных труб, погиб один человек, 16 человек пострадали. Их госпитализировали в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Согласно предварительной версии причиной ЧП стала вспышка газовоздушной смеси в результате нарушения производственного цикла. Уточняется, что при взрыве произошло обрушение конструкций крыши и на площади 50 квадратных метров, где было установлено оборудование, начался пожар.

Отметим, в настоящее время ведётся устранение последствий происшествия.