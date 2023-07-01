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кадр из видео Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19
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Фото: кадр из видео

Мощный взрыв прогремел на крупном химзаводе в Китае

На востоке Китая в провинции Цзянси в городе Гуйси прогремел взрыв на химическом предприятии. Об этом сообщает Центральное телевидение страны, передаёт BaigeNews.kz. Сейчас на месте работают пожарные и полиция.

По данным местных экстренных служб, среди рабочих могут быть погибшие.

Местные СМИ уточняют, что завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials.

Видео: t.me/breakingmash
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Сегодня, 12:19
303
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