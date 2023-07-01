Мощный взрыв прогремел на крупном химзаводе в Китае

Фото: кадр из видео

На востоке Китая в провинции Цзянси в городе Гуйси прогремел взрыв на химическом предприятии. Об этом сообщает Центральное телевидение страны, передаёт BaigeNews.kz. Сейчас на месте работают пожарные и полиция.

По данным местных экстренных служб, среди рабочих могут быть погибшие.

Местные СМИ уточняют, что завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials.